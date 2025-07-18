Archie Brown: Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değil

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sarı lacivertli kulübe transfer süreci hakkında konuştu. Brown, "Fenerbahçe beni sevdi. Ben bunu gördüm ve hissettim" dedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiliz oyuncu, "Sevildiğinizi ve istendiğinizi gördüğünüz zaman karar vermek kolaylaşıyor. Farklı opsiyonlar da vardı ama Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değil. Çünkü gerçekten istendiğimi hissettim" ifadelerini kullandı.

BROWN BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, hazırlık maçında Portimonense karşısında sergilediği performansla göz doldurdu.

Genç oyuncu, hem ileri çıkışlarında hem de topu kullanmada başarılı bir görüntü ortaya koydu.

İngiliz oyuncu, devre arasında oyundan çıktı.