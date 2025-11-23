İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Archie Brown: Karakter koyduk ortaya

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmada 1 asist yapan Nene ve 1 gol kaydeden Archie Brown, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ23 Kasım 2025 Pazar 22:31 - Güncelleme:
Archie Brown: Karakter koyduk ortaya
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmada 1 asist yapan Nene ve 1 gol kaydeden Archie Brown, açıklamalarda bulundu.

Nene'nin açıklamaları şu şekilde:

"2-0'dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşünüyordum. Oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu güçlü şekilde. İlk yarı çok iyi işler çıkarmadık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Devre arasında çok konuştuk, ikinci yarı farklı bir yüz ile gücümüzü gösterdik. Bu takım açısından çok önemliydi."

"Çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Kollektif çalışmanın ürünü, beraber yapıyoruz her şeyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor."

Archie Brown'ın açıklamaları:

"Takım performansıyla ilgili olarak çok iyiydik. Karakter koyduk ortaya. Zirve yarışında bugünkü galibiyet çok değerliydi. Şükürler olsun, katkı sağladım."

"Sol bölgede kendimi konforlu hissediyorum. Başta farklı başlamıştık. Sonrasında değişiklik oldu. Neredeyse ihtiyaç duyulursa ben hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

