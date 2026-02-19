Archie Brown: Takıma döndüğüm için heyecanlıyım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

Maç öncesi sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown açıklamalarda bulundu.

Sakatlık dönüşü sonrası hazır olduğunu dile getiren Brown, "Heyecanlıyım. Kariyerimdeki en uzun sakatlık oldu. Takımıma geri döndüğüm için, yardım edebileceğim için çok mutluyum. Bu maç için heyecanlıyım. Kadıköy'de olmak, bu atmosferi hissetmek çok güzel. Hem ben hem takım arkadaşlarım hazırız." dedi.

Avrupa'ya ve lige adım adım baktıklarını söyleyen Brown, "Bizler maç maç bakıyoruz. Avrupa'da ve ligdeki her maç çok zor. Önümüzdeki odağımız bu maç. Ardından lig maçı var. Maç maç bakacağız. Hırslıyız. Beklentileri biliyoruz. Yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.