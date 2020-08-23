23 Ağustos 2020 Pazar 10:22 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 10:22

Fatih Karagümrük, Gürcistanlı milli futbolcu Vato Arveladze’yi kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor’da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şota Arveladze’nin yeğeni olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Vato Arveladze ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Peki Vato Arveladze kimdir, kaç yaşında? İşte genç futbolcu hakkında merak edilenler...

Süper Lig’in yeni ekibi Karagümrük, eski futbolcular Şota ve Arçil Arveladze’nin yeğeni Vato Arveladze ile anlaşmaya vardı. Gürcistan Milli Takımı’nda da forma giyen Vato Arveladze ile sözleşme imzalandı.

Karagümrük, transferi yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada “Gürcistan'dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı 22 yaşındaki Vato Arveladze, Gürcistan ve Polonya Süper liglerinde forma giydi. Gürcistan Milli Takımı formasını da terleten genç Arveladze'ye başarılarla dolu bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

VATO ARVELADZE KİMDİR?

4 Mart 1998 doğumlu (22 yıl yaşında) olan Vato Arveladze, Homburg-Almanya doğumlu olan Gürcü asıllı futbolcudur.

Trabzonspor’un unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Arçil ve Şota Arveladze’nin kardeşi Revaz Arveladze’nin oğlu olan 22 yaşındaki Vato Arveladze, geçtiğimiz sezonu Gürcistan ekibi FC Locomotiv’de tamamladı. Forvet arkası olarak görev yapan Vato Arveladze, geçen sezon 10 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 de asistlik bir performans sergiledi.

Vakhtang "Vato" Arveladze, Süper Lig kulübü Fatih Karagümrük'te orta saha oyuncusu olarak oynayan Gürcü futbolcudur.

Vato Arveladze, 1,84 boyunda, 73 kilodur.