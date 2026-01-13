İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Arda Akbulut, kurtardığı penaltıları anlattı: Tamamen hissiyat…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor forması giyen Arda Akbulut, Galatasaray karşısında kurtardığı penaltılarla öne çıktı. Genç kaleci, Mauro Icardi'nin vuruşunu hissiyatıyla doğru köşeyi seçerek çıkardığını söyledi.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 23:43 - Güncelleme:
Arda Akbulut, kurtardığı penaltıları anlattı: Tamamen hissiyat…
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin ardından Fethiyespor'un kalecisi Arda Akbulut, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK BİR KULÜBE KARŞI OYNADIK"

Karşılaşmada takım oyununa vurgu yapan genç file bekçisi, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe karşı iyi oynadık. Böyle kenetlenmiş bir takım gördüğüm için çok mutluyum. Darısı diğer maçlara..." ifadelerini kullandı.

KURTARDIĞI PENALTILAR İÇİN AÇIKLAMA

Kurtardığı penaltıya da değinen Arda Akbulut, o anı şöyle anlattı: "Tamamen kalecilikte hissiyat... O tarafa vuracağını hissettim Mauro Icardi'nin, oraya atladım. Nasip, kurtardım."

