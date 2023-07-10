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Spor

Arda Bıyık'tan 3 altın madalya

Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli halterci Arda Bıyık, 3 altın madalya kazandı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Arda Bıyık'tan 3 altın madalya
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15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda milli halterci Arda Bıyık, 3 altın madalya kazandı.

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Arda Bıyık, 3 altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyon bugün sona erdi.

Organizasyonun son günü +102 kiloda Arda Bıyık, koparma 116 kilo, silkmede 145 kilo ve toplamda 261 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada milli sporcular 23 altın, 15 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazandı.

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