6 Aralık 2025 Cumartesi
  • Arda Çakmak, Gençlerbirliği başkanı seçildi
Spor

Arda Çakmak, Gençlerbirliği başkanı seçildi

Gençlerbirliği'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Arda Çakmak, kulübün yeni başkanı seçildi.

6 Aralık 2025 Cumartesi 14:04
Arda Çakmak, Gençlerbirliği başkanı seçildi
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut Başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin'in yarışması beklenen genel kurulda Kaya'nın ve Çetin'in çekilmesinin ardından Arda Çakmak aday oldu. Tek aday olarak seçime giren Çakmak, açık oylama ile başkan seçildi.

"GENÇLERBİRLİĞİ ŞEFFAF BİR KULÜP OLACAK"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşmasını yapan Arda Çakmak, "Her şeyi kulübü daha iyiye götürmek için yapacağım. Ben gerçekten Gençlerbirliği'ni yürekten seven bir insanım. 80'den beri bu kulübün içindeyim. Bilenler bilir. Harun Ağabey bilir, Osman Hocam bilir. Ben çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir tek şeyin sözünü size kesinlikle veriyorum, yarın sabahtan itibaren Gençlerbirliği şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var, kaç tane üyemiz var, kaç lira alacağımız var, ilk işimiz bu hafta içerisinde bunları bütün şeffaflığıyla Gençlerbirliği internet sitemizden açıklamak olacak. Elimden geldiği kadar yapacağım. Beceremediğim, bittiğim yerde de bunu rahatlıkla buraya çıkar söylerim. Arkadaşlar benden bu kadar genelgesini yapan yapsın diye. Ben Hacettepespor başkanı olduğumda ilk maçımızı deplasmanda Karagümrük karşısında oynadık. Yarın da Karagümrük maçımız var. İnşallah bu maçı yeneceğiz. Kulübü iyi yerlere getireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

