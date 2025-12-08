Arda Çakmak: Volkan Demirel'e teşekkür ediyoruz

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Haydar Arda Çakmak, kırmızı-siyahlı kulübün yeni teknik direktörünü en kısa zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Başkent ekibi, yönetim değişikliğinin ardından çıktığı ilk maçta sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin dün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Çakmak, Fatih Karagümrük maçının ardından AA muhabirine açıklamasında, "Tribünde, televizyon başında ya da başka bir yerde heyecanla galibiyeti bekleyen taraftarlar kadar biz de heyecanlıydık. Dün hayatımızın, en garip ama en gurur verici günlerinden birini yaşadık. Onun arkasından bugün galip gelmek bizim için çok önemliydi. Futbolcularımıza ve her ne kadar son maçı da olsa Volkan Demirel'e, gösterdikleri performans ve galibiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.