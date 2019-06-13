Arda, G.Saray’a mı dönüyor?
İSPANYOL basınında, Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Barcenola’nın Türk yıldızı Arda Turan için üst üste flaş iddialar ortaya atıldı.
- Star Spor
Mundo Deportivo’nun ardından Sport Gazetesi de, 32 yaşındaki futbolcunun kavgalı olduğu Fatih Terim’le arasını yumuşattığını ve “Yuvaya” dönmek için gün saydığını yazdı. Haberde Barça’nın bonservis ücreti istemediği Arda ile 2020’ye kadar kiralık sözleşmesi olan Başakşehir’in bir miktar para talep ettiği belirtildi. Boz Baykuşlar’ın yeni hocası Okan Burak, imza töreninde “Arda kalacak” demişti.
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