2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Arda Güler, açıklamalarda bulundu. Real Madrid'de yaşadığı sakatlık sebebiyle endişelendiren milli futbolcu, sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

TRT Spor'a konuşan Arda Güler, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Dünya Kupası'nda da en hazır halimle sahada olacağım" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, "Fenerbahçe'de Jesus dönemi sağ kanatta oynadım. Ancelotti döneminde de böyle devam etti çünkü merkez çok kalabalıktı sayısal olarak. Xabi Alonso ise gelmeden önce beni merkezde oynatacağını anlattı. Buna çok sevindim çünkü hayatım o mevkide geçti. Bu rol tam olarak aradığım şeydi. Hızlıca adapte oldum. Xabi Alonso ile hala iletişimdeyiz. Bayern Münih maçından sonra 'Seninle gurur duyuyorum.' dedi. Mesajı görünce çok mutlu oldum. Bence çok iyi bir antrenör" dedi.

Arda Güler, "Boş zamanlarımda maç izlemeyi çok seviyorum. Tam olarak 'Ben olsam ne yapardım?' şeklinde değil de genelde maçları bir teknik direktör gözüyle izlemeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, "Sahada topu kaybedince çok takıntı yapıyorum. İki gol attığım Bayern maçında Laimer ile bir pozisyon yaşamıştım. 2-3 gün onu izleyip sinirlendim" dedi.

Takım arkadaşı Kylian Mbappe hakkında konuşan Arda, "Mbappe ile futbola bakış açımız çok benzer. Çok özel bir kimyamız var. Kendisi de çok özel bir oyuncu. Saha dışında da çok güzel bir insan" dedi.

ORTA SAHADAN ATTIĞI GOL...

Orta sahadan attığı golü değerlendiren Arda Güler, "Bu vuruşları denemekten çekinmiyorum. Bir şeyleri denemeyi bırakırsanız, o zaman başarısız olursunuz. Ama o an, o gol planlı değildi. Alvarez de bizim maçta denemişti uzaktan bir şut. Devamında ufak bir sohbetimiz oldu. 'Buradan atamazsın çok uzak.' dedim ona" ifadelerini kullandı.

NEUER'E ATTIĞI FRİKİK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı attığı serbest vuruş hakkında konuşan Arda Güler, "Kalede kimin olduğundan ziyade hissiyatım önemliydi. Frikik olduğunda çok isteyerek topu aldım. Sonu da güzel oldu" dedi.