Spor

Arda Güler, Alaba'ya veda etti

Real Madrid'de çalkantılı bir sezon geride kalırken David Alaba takımdan ayrıldı. Milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avusturyalı oyuncuya veda etti.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 12:07
Arda Güler, Alaba'ya veda etti
Real Madrid'de Dani Carvajal'in ardından David Alaba da takımdan ayrıldı. Sözleşmesi gelecek ay bitecek Alaba'nın Real Madrid'e veda ettiği duyuruldu. Milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşı Alaba'ya ilk veda isimlerden oldu. Deneyimli futbolcu ise kendisine veda eden Arda Güler'e "Kardeşim" cevabını verdi.

Arda Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"David Abi, Her zaman bu kadar kolay konuşabileceğim biri olduğun, tavsiyelerin ve ilk günden itibaren beni hoş karşılayıp evimde hissettirdiğin için teşekkür ederim.

"O ANLARI HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIM"

Antrenman sonrası atış yarışmalarımız, frikik düellolarımız, aramızdaki tüm küçük bahisler ve tabii ki Türkiye tatilleri. O anları her zaman hatırlayacağım.

Senin gibi tüm zamanların en büyük oyuncularından biriyle sahayı paylaşmak bir ayrıcalıktı. Gelecek için sana ve güzel ailene her şeyin en iyisini diliyorum abi."

