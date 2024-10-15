Arda Güler: Aldığım dakikalar gelişmeme yardımcı oluyor

İzlanda deplasmanından 4-2 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda 19 yaşındaki yıldız Arda Güler açıklamalarda bulundu.

Zor bir zemine rağmen pes etmediklerini belirten Arda Güler, "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Arda Güler şu şekilde devam etti: "Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok."

Attığı gole dair soruya Arda Güler, "O dakikada o baskıyı yapmak inanılmaz değerli, ona borçluyum. Gol atıp katkıda bulunduğum için çok mutluyum" cevabını verdi.

Arda Güler son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aldığım dakikalar gelişmeye yardımcı oluyor. Halkımıza teşekkür ederim, onları mutlu etmeye çalışacağız bugünkü gibi."