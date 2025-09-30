Arda Güler asist yaptı! Real Madrid farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Kairat ile Real Madrid, Kazakistan'da kozlarını paylaştı.

Kylian Mbappe'nin hat-trick, Arda Güler'in asist yaptığı karşılaşmayı eflatun - beyazlılar, 5-0 kazandı.

Fransız yıldız, 25, 52 ve 73. dakikalarda sahneye çıkarken, İspanyol devinin diğer gollerini ise 83. dakikada Camavinga ve 90+3. dakikada Brahim Diaz attı.

ARDA GÜLER & MBAPPE İŞ BİRLİĞİ

Teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte bu sezon ilk 11'e yerleşen Arda Güler, Mbappe ile son zamanlarda artan uyumu bu maçta da meyvesini verdi. Bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sağlayan genç yıldız, bütün asistlerini Fransız yıldıza yaptı. 20 yaşındaki oyuncu, Oviedo, Levante ve Atletico Madrid maçlarında yıldız oyuncuya asist yapmıştı.

2'DE 2 YAPTI, SIRADAKİ RAKİP JUVENTUS

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan eflatun-beyazlılar, puanını 6 yaptı.

Real Madrid ligin gelecek maçında sahasında Juventus'u konuk edecek.