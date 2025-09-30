İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Eylül 2025 Salı
  Arda Güler asist yaptı! Real Madrid farklı kazandı
Spor

Arda Güler asist yaptı! Real Madrid farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Kairat ile Real Madrid, Kazakistan'da karşılaştı. İspanyol ekibi maçtan 5-0 galip ayrıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler de 80 dakika sahada kaldı ve 1 asist ile oynadı.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 21:44 - Güncelleme:
Arda Güler asist yaptı! Real Madrid farklı kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Kairat ile Real Madrid, Kazakistan'da kozlarını paylaştı.

Kylian Mbappe'nin hat-trick, Arda Güler'in asist yaptığı karşılaşmayı eflatun - beyazlılar, 5-0 kazandı.

Fransız yıldız, 25, 52 ve 73. dakikalarda sahneye çıkarken, İspanyol devinin diğer gollerini ise 83. dakikada Camavinga ve 90+3. dakikada Brahim Diaz attı.

ARDA GÜLER & MBAPPE İŞ BİRLİĞİ

Teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte bu sezon ilk 11'e yerleşen Arda Güler, Mbappe ile son zamanlarda artan uyumu bu maçta da meyvesini verdi. Bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sağlayan genç yıldız, bütün asistlerini Fransız yıldıza yaptı. 20 yaşındaki oyuncu, Oviedo, Levante ve Atletico Madrid maçlarında yıldız oyuncuya asist yapmıştı.

2'DE 2 YAPTI, SIRADAKİ RAKİP JUVENTUS

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan eflatun-beyazlılar, puanını 6 yaptı.

Real Madrid ligin gelecek maçında sahasında Juventus'u konuk edecek.

