  Arda Güler asist yaptı, Real Madrid kazandı
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid kazandı

Real Madrid, La Liga'da Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti. Arda Güler, Mbappe'nin golünde yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynadı.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 00:48
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Alaves'i konuk etti.

Bernabeu'da oynanan müsabakayı eflatun-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı

Real Madrid, mücadelenin 30. dakikasında Arda Güler'in asistinde Mbappe ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

50. dakikada Vinicius Jr. farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Alaves'in ise tek sayısını 90+3. dakikada Toni Martinez attı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 73 puana yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Alaves ise 33 puanla 17. basamakta kaldı.

MBAPPE VE VINICIUS'A TEPKİ!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, Alaves maçının ilk dakikalarında taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Tribünler iki ismi, ayaklarına top geldiği zaman bir süre ıslıkladı.

Bu sonuçla birlikte 2 maç sonra kazanan Eflatun-beyazlılar, lider Barcelona ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya düşürdü. Deportivo Alaves ise 33 puanda kaldı.

Arbeloa'nın öğrencileri ligde sonrakini maçında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Alaves ise Mallorca'yı ağırlayacak.

