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Spor

Arda Güler asist yaptı! Real Madrid rahat kazandı

İspanya La Liga 14. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı. Milli futbolcumuz Arda Güler 75 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

24 Kasım 2024 Pazar 22:51 - Güncelleme:
Arda Güler asist yaptı! Real Madrid rahat kazandı
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İspanya La Liga 14. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 85. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin golününün asistini yapan isim oldu. Arda ayrıca bu sezon ilk kez gole katkı yaptı.

ARDA GÜLER GÖZ DOLDURDU!

75 dakika sahada kalan milli futbolcu, etkili performansıyla göz doldurdu.

60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı. 2 kilit pas veren genç futolcu, 1 asist yaptı ve 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamladı.

PUAN FARKI 4'E İNDİ!

Barcelona'nın puan kaybettiği haftada 1 maçı eksik olan Real Madrid puanını 30'a çıkardı ve liderle puan farkını 4'e indirdi. Leganes ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real, Getafe'yi ağırlayacak. Leganes ie Alaves'e konuk olacak. Real Madrid, Getafe maçı öncesi Liverpool ile 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak.

Arda Güler'in Leganes karşısındaki performansı:

75 dakika

1 asist

60 kez topla buluşma

38/41 isabetli pas (%93 isabetli)

2 kilit pas

0.42 gol beklentisi

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