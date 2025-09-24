İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Arda Güler asist yaptı! Real Madrid rahat kazandı

LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'ye konuk oldu. Ciudad de Valencia'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazandı. Milli futbolcumuz Arda güler asist yaptı.

24 Eylül 2025 Çarşamba 01:09
Arda Güler asist yaptı! Real Madrid rahat kazandı
LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'ye konuk oldu. Ciudad de Valencia'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazandı.

Real Madrid'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Vinicius Jr, 38. dakikada Franco Mastantuono ve 64 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Levante'nin tek golünü 54. dakikada Etta Eyong kaydetti.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve Mbappe'nin 2. golünün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 6'da 6 ile başladı ve liderliğini sürdürdü. Levante, 4 puan ile 16. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk olacak. Levante, Getafe deplasmanında mücadele edecek.

