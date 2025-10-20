İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Arda Güler asist yaptı! Real Madrid tek golle kazandı

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu. Estadio Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 1-0 kazandı. Oyuna sonradan dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler takımının golünün asistini yaptı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 01:27
Arda Güler asist yaptı! Real Madrid tek golle kazandı
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.

Estadio Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 1-0 kazandı.

ASİST ARDA GÜLER'DEN!

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe attı. Mbappe'nin attığı golün asistini oyuna 65. dakikada giren milli yıldızımız Arda Güler yaptı.

Getafe'de 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris, Vinicius Jr'a yaptıkları fauller sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid, ligdeki puanını 24'e çıkarttı. Getafe ise 11 puanla 12. sırada konumlandı.

GELECEK HAFTA EL CLASICO

Ligde gelecek hafta Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk edecek. Getafe, Bilbao'ya konuk olacak.

