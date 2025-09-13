İSTANBUL 28°C / 20°C
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
  Spor
  • Spor
  • Arda Güler attı! Real Madrid deplasmanda kazandı
Spor

Arda Güler attı! Real Madrid deplasmanda kazandı

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler takımının 2. golünü kaydetti.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 18:20 - Güncelleme:
Arda Güler attı! Real Madrid deplasmanda kazandı
LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu.

Reale Arena'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1 kazanmayı başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler kaydetti.

Real Sociedad'ın tek golü ise 56. dakikada penaltı noktasından Mikel Oyarzabal kaydetti.

Real Madrid'de 32. dakikada Dean Huijsen, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 4'te 4 ile başladı. Sociedad ise 2 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Real Sociedad, Real Betis'e konuk olacak.

ARDA GÜLER'DEN ÜST ÜSTE 2. GOL

Bu golle birlikte Arda Güler, son 2 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Milli yıldız son olarak Mallorca karşılaşmasında skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.

