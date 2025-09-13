LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu.

Reale Arena'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1 kazanmayı başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler kaydetti.

Real Sociedad'ın tek golü ise 56. dakikada penaltı noktasından Mikel Oyarzabal kaydetti.

Real Madrid'de 32. dakikada Dean Huijsen, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 4'te 4 ile başladı. Sociedad ise 2 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Real Sociedad, Real Betis'e konuk olacak.

ARDA GÜLER'DEN ÜST ÜSTE 2. GOL

Bu golle birlikte Arda Güler, son 2 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Milli yıldız son olarak Mallorca karşılaşmasında skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.