2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
  • Arda Güler başarılara doyamıyor! İşte kazandığı ödül...
Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid ile başarılara doymak bilmiyor. Genç oyuncu, Nisan ayında Real Madrid tarafından ayın oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 00:29
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'da bir ödüle daha layık görüldü.

NİSAN AYININ ZİRVESİNDE

Özellikle Bayern Münih ağlarına gönderdiği birbirinden güzel iki golle dünyaya adından söz ettiren milli yıldız, Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. Genç yıldızımız; Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü futbolcuları da oylamada geride bıraktı.

Nisan ayında Eflatun-Beyazlı formayla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler; 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Yıldız futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 50 karşılaşmada 6 gol atarken 14 asist yaptı ve 20 gole direkt katkı sağladı.

