Sofya'da Cumartesi Dünya Kupası Grup eleme maçında karşı karşıya gelecek Bulgaristan ile Türkiye mücadelesi öncesi, Bulgar basını iki takımı karşılaştırdı.

Bgdnes.bg sitesi Real Madrid'deki yıldızımız Arda Güler'in 60 milyon euroluk piyasa değeriyle 44.3 milyon toplam piyasa değerine sahip Bulgaristan'dan pahalı olduğunu yazdı. Haberde şu ilginç ayrıntılara yer verildi: "Arda Güler, sadece 20 yaşında olmasına rağmen, Real Madrid'de forma giyiyor ve saha içi liderliğiyle dikkat çekiyor. Bulgar milli takımından değer açısından öne çıkan futbolcular arasında, Kiril Despodov (8 milyon euro), İliya Gruev (5 milyon euro) ve Filip Krustev (4 milyon euro) bulunuyor. Türk milli takımına bakıldığında, toplam değerleri yaklaşık 410 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Öne çıkan diğer Türk yıldızlar: Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız (50 milyon euro), Inter'den Hakan Çalhanoğlu (30 milyon euro) ve Beşiktaş'tan Orkun Kökçü (28 milyon euro)."