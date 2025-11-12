İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Arda Güler: Dünya Kupası'na gidebildiğimizde dünyada bile yoktum

A Milli Takım'ın İspanya ve Bulgaristan maçları öncesinde konuşan Arda Güler, Türkiye'nin uzun süredir Dünya Kupası'na katılamamasına dikkat çekerek, ‘En son gittiğimizde ben daha dünyada yoktum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.' ifadelerini kullandı

12 Kasım 2025 Çarşamba 01:38
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da futbolcular kampa katıldı. Ay yıldızlılar 1 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak. İki maç öncesinde Arda Güler açıklamalarda bulundu.

"DÜNYADA BİLE YOKTUM"

Arda Güler, "En son Dünya Kupası'na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"HEPİMİZ ORDA AYNIYIZ"

"Saha dışında utangaç, belki çekingen biriyim" diyen Arda Güler, "Ama sahaya çıktığımda ben de, tüm takım arkadaşlarım da biliyor ki aslında yaşın çok fazla bir önemi yok. Hepimiz orda aynıyız." ifadelerini kullandı.

