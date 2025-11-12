Arda Güler: Dünya Kupası'na gidebildiğimizde dünyada bile yoktum

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da futbolcular kampa katıldı. Ay yıldızlılar 1 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak. İki maç öncesinde Arda Güler açıklamalarda bulundu.

"DÜNYADA BİLE YOKTUM"

Arda Güler, "En son Dünya Kupası'na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"HEPİMİZ ORDA AYNIYIZ"

"Saha dışında utangaç, belki çekingen biriyim" diyen Arda Güler, "Ama sahaya çıktığımda ben de, tüm takım arkadaşlarım da biliyor ki aslında yaşın çok fazla bir önemi yok. Hepimiz orda aynıyız." ifadelerini kullandı.