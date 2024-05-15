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  • Arda Güler durdurulamıyor! Milli yıldız yine attı, Real Madrid farka koştu
Spor

Arda Güler durdurulamıyor! Milli yıldız yine attı, Real Madrid farka koştu

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Alaves'i 5-0 mağlup etti. Milli yıldız Arda Güler, eflatun beyazlılar adına 5. golü attı.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
Arda Güler durdurulamıyor! Milli yıldız yine attı, Real Madrid farka koştu
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LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Real Madrid sahasında konuk ettiği Alaves'i 5-0 mağlup etti.

Real Madrid, 10. dakikada Jude Bellingham, 27. dakikada Vinicius Junior ve 45+1. dakikada Federico Valverde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı durgun başlasa da 70. dakikada Vinicius Junior tekrar sahneye çıktı ve skoru 4'e çıkardı. Son haftaların formda ismi Milli oyuncumuz Arda Güler 81. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.

İŞTE ARDA GÜLER'İN GOLÜ!

Arda Güler son 4 maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 93'e yükseltirken, Alaves ise 41 puanda kaldı.

Real Madrid bir sonraki karşılaşmasında Villareal deplasmanına giderken, Alaves sahasında Getafe'yi konuk edecek.

BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından milli yıldızın golü sonrası paylaşımda bulundu.

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