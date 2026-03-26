Arda Güler: Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"FERDİ AĞABEY İLE DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden genç oyuncu, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk." dedi.

"TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Milli futbolcu, takımın tek hedefinin Dünya Kupası olduğunu vurguladı.

"Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

FERDİ KADIOĞLU: ARDA TOPU ALINCA...

Golümüzü kaydeden Ferdi Kadıoğlu ise, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber!" ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ: ÇOK İYİ BİR JENERASYONUZ

Öte yandan bir başka yıldız futbolcumuz Kenan ise "İlk yarıda çok geride beklediler. İkinci yarı daha iyiydik. İtalya'da da sürekli pres yapılıyor bana ama ben hep daha iyisi için çalışıyorum. Kosova ya da Slovakya fark etmez. İkisi de iyi takımlar, iyi hazırlanmamız lazım. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. İnşallah her şey çok daha iyi olur" dedi.