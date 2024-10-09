Arda Güler hamlesi!

Jose Mourinho önderliğinde sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe için Arda Güler iddiası ortaya atıldı. AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid'de fazla süre alamayan Arda Güler, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin hedefi konumunda.

Haberde sportif direktör Mario Branco'nun, Arda Güler için Real Madrid cephesiyle görüşme hazırlığında olduğu belirtildi. Branco'nun yanı sıra Başkan Ali Koç'un da oyuncunun geleceğini görüşmek üzere Arda Güler'le bir araya geleceği öne sürüldü.

Jose Mourinho'nun yaptığı transfer sunumunda Arda Güler'in kadroya katılmasını talep ettiği haber detayında yer aldı.

Real Madrid'in katı şartlar talep etmemesi ve Fenerbahçe'nin, Arda Güler'in maaşının tamamını karşılaması durumunda transferin önünün açılabileceği vurgulandı. Arda Güler bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkıp 291 dakika sahada kalabildi ve skor katkısı yapamadı.