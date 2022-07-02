Arda Güler, İsmail Kartal yönetiminde A takımla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini üzerine çekti. 17 yaşındaki yıldızın peşini Avrupa kulüpleri bırakmıyor.

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin çok şey beklediği genç yıldıza Arsenal, Liverpool ve Fransa'dan Lyon'un transfer tekliflerinde bulunduğu iddia edildi.

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ARDA GÜLER İÇİN DEV TEKLİF

Geçen sezon pek çok takımın yakın takibinde olan Arda Güler'in yeteneğine ve performansına dikkat çekilen haberde, oyuncunun transfer maliyetinin 30 milyon avroyu bulacağı iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Mesut Özil'in veliahtı olarak gösterilen Arda Güler'i başta Arsenal ve Liverpool olmak üzere, İngiliz ekiplerinin takibe aldığı hatırlatıldı.

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RAKAMLARI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Arda Güler hakkında bir başka transfer iddiası da Ligue 1 ekiplerinden geldi. Olimpique Lyon'un genç futbolcu için 10 milyon avroluk bir teklifte bulunacağı iddia edildi.