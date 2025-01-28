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Spor

Arda Güler için babasına resti çekti! ''Ona daha fazla süre ver''

Real Madrid'de takımın teknik direktörü Ancelotti tarafından yeteri kadar forma şansı verilmeyen Arda Güler için bir isim daha devreye girdi. Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide, Arda Güler için babasıyla bizzat görüştü. İşte haberin devamı...

Aksam28 Ocak 2025 Salı 08:34 - Güncelleme:
Arda Güler için babasına resti çekti! ''Ona daha fazla süre ver''
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Arda Güler, İspanya'da bir an olsun gündemden düşmüyor. İlk 11'de yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcunun takımdan ayrılması da gündemdeyken beklenmedik bir gelişme daha yaşandı.

Ancelotti'nin oğlu Davide, babasıyla özel olarak Arda Güler için görüştü ve bakın neler söyledi...

ANCELOTTİ'YE ARDA GÜLER BASKISI

Davide Ancelotti babası Carlo'ya, Arda Güler'in daha fazla oynatılması gerektiğini söyledi. İspanyol basınında çıkan habere göre Davide, babasına; "Arda Güler daha fazla oynamayı hak ediyor, ondan daha fazla yararlanmalıyız" sözlerini sarf etti.

Ayrıca haberin detaylarında Arda Güler'in verilen şansları çok iyi kullandığını ve dünyanın en iyi oyuncularından birisi olmayı hedeflediği aktarıldı.

Ek olarak Arda Güler'in takımdan ayrılmasına da izin verilmeyeceği belirtilerken, Real Madrid'in gelecek planlarının en önemli ismi olarak görüldüğü ifade edildi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 25 resmi müsabakada boy gösterdi. Milli futbolcu aldığı kısıtlı süreleri iyi değerlendirirken, takımına da 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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