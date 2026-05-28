  Arda Güler için bomba iddia! Eski teknik direktörü onu istiyor...
Arda Güler için Avrupa basınında ses getirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. El Nacional'in haberine göre; Xabi Alonso'nun, genç yıldızı Chelsea kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Real Madrid cephesinin milli futbolcuyu takımın geleceğinde kilit parça olarak gördüğü ve ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, İngiliz ekibine Arda Güler'i istiyor.

"RÜYA TRANSFER"

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Alonso, Real Madrid'de birlikte çalıştığı dönemde performansından çok etkilendiği milli futbolcuyu yaz transfer döneminde Londra ekibine kazandırmak istiyor.

REAL'DE "DOKUNULMAZ"

Haberde, genç yıldızın Alonso'nun "rüya transferi" olarak görüldüğü aktarıldı. Ancak Real Madrid cephesinin Arda Güler'i geleceğin önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği ve oyuncuyu "dokunulmaz" statüsünde gördüğü belirtildi. Bu nedenle İspanyol devinin transfer görüşmelerinde Arda'yı takasta kullanmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Arda Güler, 20 gole doğrudan katkı sağladı. Genç oyuncunun özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısındaki performansıyla dikkat çektiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Alonso'nun daha önce Arda Güler için, "Özil ile Guti karışımı bir oyuncu" yorumunda bulunduğu ve genç yıldızın doğal yeteneğine hayran kaldığı bilgisine yer verildi.

ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Arda Güler, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında Xabi Alonso için, "Gerçekten Xabi Alonso ile çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini ben hissetmiştim ki tam da aradığım şey buydu. Şimdi de Chelsea ile anlaşmış. İnşallah onun için de her şey yolunda olur. Tabii ki mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Mesajı görünce çok mutlu oldum.. Gerçekten çok büyük bir antrenör." demişti.

