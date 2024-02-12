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  • Arda Güler için büyük yarış! Avrupa'nın 2 dev kulübü onu istiyor
Spor

Arda Güler için büyük yarış! Avrupa'nın 2 dev kulübü onu istiyor

Avrupa futbolunun iki önemli kulübü olan Tottenham ve Bayer Leverkusen 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'i kiralamak istiyor. İspanya devi Real Madrid ise yaz transfer döneminde büyük bir yatırım yaparak kadrosuna kattığı Arda Güler'i kiralamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

12 Şubat 2024 Pazartesi 15:56 - Güncelleme:
Arda Güler için büyük yarış! Avrupa'nın 2 dev kulübü onu istiyor
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Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler'i Avrupa'nın iki dev kulübü kiralamak için harekete geçti.

İspanya'dan Super Deporte gazetesinin haberine göre; Bayer Leverkusen ve Tottenham, Arda Güler'i kiralamak için yarış halinde...

Gazetenin haberinde, Arda Güler'in Bernabeu'daki durumunun sakatlıklar ve takımdaki diğer oyuncuların yüksek form düzeyi nedeniyle karmaşık olduğu ve bu nedenlerle istediği süreleri bulamadığı belirtildi. Arda Güler'in Real Madrid hücum hattında kendisine yer açamadığı ve bu nedenle gelişiminin duraklaması riskinin olduğu belirtildi.

REAL MADRID KİRALAMAYA SICAK

Real Madrid Kulübü'nün de büyük yatırım yaptığı Arda Güler'in potansiyeline ulaşması için uygun bir Avrupa kulübüne kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

GIRONA MAÇINDA PENALTI KAZANDIRDI

Real Madrid'in 20 + 10 milyon euro'ya Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, bu sezon 4 resmi maçta 89 dakika süre aldı.

Arda Güler, son maçta Girona'ya karşı Vinicius'un yerine oyuna girdi ve takımına penaltı kazandırdı.

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