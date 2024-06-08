İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2024 Cumartesi / 2 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler için devler sıraya girdi! 7 kulüp onun için teklif yaptı
Spor

Arda Güler için devler sıraya girdi! 7 kulüp onun için teklif yaptı

Sakatlığını atlattıktan sonra etkili performans ortaya koyan ve herkesi kendine bırakan Arda Güler'e 7 kulüp talip oldu. Milli yıldızı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen kulüpler Real Madrid'in kapısını çaldı. İşte detaylar...

8 Haziran 2024 Cumartesi 12:16 - Güncelleme:
Arda Güler için devler sıraya girdi! 7 kulüp onun için teklif yaptı
ABONE OL

Real Madrid'deki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve bu onuru yaşayan ilk Türk milli futbolcu olan Arda Güler, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa zaferleri de yaşadı.

Son derece moralli ve kendinden emin bir şekilde A Milli Takımımız'ın EURO 2024 öncesi hazırlık kampına katılan Arda, İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un her yıl düzenli olarak verdiği Golden Boy ödülünün adayları arasında yer aldı. 21 yaş altında yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy sıralamasında Arda, ilk 20 içerisinde yer aldı.

HER AY GÜNCELLENİYOR

Real Madrid kulübü, genç yıldızımızın adaylar arasında yer aldığını resmi internet sitesinden açıkladı. Gazetenin 100 oyuncuyla başlayıp, yılın her ayı (Ekim'e kadar) aday listesinde performansa bağlı güncelleme yaptığı Golden Boy'u geçen sezon, Real'deki ilk sezonunda herkesi büyüleyen Jude Bellingham kazanmıştı. Şu anki sıralamada 1 numarada Barcelona'dan Lamine Yamal yer alıyor. Benfica'dan Joao Neves ikinci, Machester United'dan Alejandro Garnacho ise üçüncü sırada bulunuyor.

7 KULÜP TEKLİF YAPTI

İspanyol basınında Arda Güler için birçok kulübün Real Madrid'in kapısını çaldığı ve oyuncuyu gelecek sezon için kiralık olarak kadroya katmak istediği iddia edilmişti. Alınan bilgiye göre Los Galacticos'a şu ana kadar 7 kulüp, Milli futbolcumuz için teklif yaptı. Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de çok beğendiği Arda'yı Real'in, başka bir takıma yollamak gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol kaydetmeyi başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.