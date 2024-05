Bu gece tüm dünyada gözler, İspanya'nın başkenti Madrid'e çevrilecek... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci finalisti, Santiago Bernabeu'da belli olacak. Real Madrid ile Bayern Münih, 1-1'in rövanşında bu gece saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER KADRODA

Dev maç öncesi özellikle Türk futbolseverlerin gözü Arda Güler'de olacak. Real Madrid'in dün açıkladığı maç kadrosunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı da yer aldı.

YEDEK OTURMASI BEKLENİYOR

La Liga'da son maçlarda ilk 11'de forma giyen Arda Güler'in Bayern Münih karşılaşmasında yedek başlaması bekleniyor. 19 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti'nin süre vermesi halinde maçın gidişatına göre sahaya ayak basabilir.

İLGİNÇ SÖZLER!

Öte yandan Marca Radio'dan gazeteci Adrian Blanco, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'i ilginç sözlerle tanımladı. İspanyol radyocu, yıldız futbolcunun karakterini tanımladı.

"SERSERİ VE ÇATLAK!"

Adrian Blanco, Arda Güler için, "Arda Güler tam bir serseri! İzin almaktansa af dilemeyi tercih eder. Kişiliği kadar kalitesi de var. Her maçın baş kahramanı olmak ister. Her yerde kendini sunar, her fırsatta dener ve hatta el kol hareketleriyle oyunu yönetmeye cüret eder. Çatlak bir karakter!" yorumunda bulundu.