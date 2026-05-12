Real Madrid'de kupasız geçen sezona bir de Valverde-Tchouameni kavgası eklenince kulüp, tarihinin en kaotik dönemlerinden birine sürüklendi.

Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez yeni sezon için yapılanmaya gitmeye hazırlanırken, teknik direktörlük için en güçlü aday olarak ise Jose Mourinho gösteriliyor.

Real Madrid'de tüm bu kaos yaşanırken, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaya koşan Arsenal'in gözü ise Arda Güler'de. Yaklaşık 2 sezondur her transfer döneminde milli futbolcunun durumu için nabız yoklayan İngilizler yine harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre (Fichajes, El Nacional) Real Madrid, Arsenal'in Arda Güler ilgisinden oldukça bunaldı ve bir kez daha futbolcuyu satmayacaklarını kulübe bildirdi.

Eflatun-beyazlıların açıkça 21 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağını İngiliz ekibinin yetkililerine duyurduğu aktarıldı.

Arsenal'in bu transfer için 90 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak Arda Güler'e imza attırmasının imkansız olduğu vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı ve 6 gol-14 asistlik skor katkısı verdi.