İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4058
  • EURO
    53,3848
  • ALTIN
    6858.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler için karar verildi! Real Madrid transfere kapıyı kapadı
Spor

Arda Güler için karar verildi! Real Madrid transfere kapıyı kapadı

Sezonu kupasız kapatan İspanyol devi Real Madrid'de sular durulmuyor. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan eflatun beyazlılar milli futbolcu Arda Güler için kararını verdi. Yaklaşık 2 sezondur Arda Güler için nabız yoklayan Arsenal'e transfer için kapı tamamen kapandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 10:45 - Güncelleme:
Arda Güler için karar verildi! Real Madrid transfere kapıyı kapadı
ABONE OL

Real Madrid'de kupasız geçen sezona bir de Valverde-Tchouameni kavgası eklenince kulüp, tarihinin en kaotik dönemlerinden birine sürüklendi.

Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez yeni sezon için yapılanmaya gitmeye hazırlanırken, teknik direktörlük için en güçlü aday olarak ise Jose Mourinho gösteriliyor.

Real Madrid'de tüm bu kaos yaşanırken, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaya koşan Arsenal'in gözü ise Arda Güler'de. Yaklaşık 2 sezondur her transfer döneminde milli futbolcunun durumu için nabız yoklayan İngilizler yine harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre (Fichajes, El Nacional) Real Madrid, Arsenal'in Arda Güler ilgisinden oldukça bunaldı ve bir kez daha futbolcuyu satmayacaklarını kulübe bildirdi.

Eflatun-beyazlıların açıkça 21 yaşındaki futbolcuyu takımda tutacağını İngiliz ekibinin yetkililerine duyurduğu aktarıldı.

Arsenal'in bu transfer için 90 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak Arda Güler'e imza attırmasının imkansız olduğu vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı ve 6 gol-14 asistlik skor katkısı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.