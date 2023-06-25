Arda Güler için Real Madrid'in formülü

Türk futbolunun gözbebeği, Fenerbahçe'nin altın çocuğu, taraflı tarafsız herkesin sevdiği isim Arda Güler kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Seçilen değil, seçen taraf olacak olan 18 yaşındaki orta saha için her geçen gün farklı iddialar ortaya atılıyor.

ARDA'YI İKNA ETMEK ZOR

Başta Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool, Barcelona, PSG, Milan, Ajax, Borussia Dortmund ve Benfica gibi devlerle adı anılan genç oyuncunun serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro. Söz konusu takımlar için bu rakam çok rahatlıkla karşılanabilir fakat Arda cephesini ikna etmek oldukça zor gözüküyor.

BABASININ İSTEKLERİ AJAX'I MASADAN KALDIRDI

Daha önce çıkan haberlere göre; dünya futboluna birçok genç yıldız hediye eden Hollanda devi Ajax, Arda için görüşmeler yaptı fakat baba Güler'i ikna edemedi. Ümit Güler'in pazarlıklarda artan istekleri ve tutumu nedeniyle Kırmızı-Beyazlılar'ın masadan kalktığı öne sürülmüştü. Hatta babası nedeniyle Borussia Dortmund ve Liverpool'un da Arda transferini rafa kaldırdığı iddia edilmişti.

Dünya devlerinin istediği Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler geçtiğimiz günlerde menajeri Hasan Çetinkaya'yla yollarını ayırmıştı. Büyük transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan genç futbolcuyu Avrupa'nın birçok devi isterken, son olarak İspanyol basını, Barcelona ve Real Madrid'in, genç 10 numara için karşı karşıya geldiğini yazdı.

HENROTAY İLE ANLAŞTI

Geleceği büyük bir merak konusu olan Arda, tam bu sırada yeni bir menajerle anlaştı. Bu isim, Christophe Henrotay...

SADECE COURTOIS KALDI

Daha önce Lukaku, Carrasco, Tielemans ve Mirallas gibi birçok yıldızın menajerliğini yapan Henrotay'ın elinde süperstar kategorisinde sadece Real'den Thiabaut Courtouis kaldı.

REAL MADRID İHTİMALİ YÜKSEK

Henrotay'ın, Courtois sebebiyle Real'le çok iyi ilişkileri bulunuyor. Serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro olan Arda'nın, yeni menajeri sayesinde Madrid'e gitme ihtimalinin, Barça'ya göre daha yüksek olabileceği konuşuluyor.

FİNANSAL SIKINTILARI VAR

Katalan ekibinin finansal anlamda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle alacağı oyuncuları La Liga listesine yazdırmakta zorluk çekmesi, Real'i daha ön plana çıkarıyor.

MENAJERİN GEÇMİŞİ PARLAK DEĞİL

Özellikle Belçika futboluna yakınlığıyla bilinen Christophe Henrotay'ın ismi, yakın zamanda transferde usulsüzlük, yolsuzluk ve kara para aklama gibi krizlerle anıldı.

2019'DA TUTUKLANDI

Öyle ki; 2019'da deneyimli isim tüm bu suçlamalarla Monaco'da tutuklanmıştı. Henrotay'ın tutuklandığı dava için Belçika federal savcısı, "Olaylar ağırlıklı olarak futbolcuların transferlerinde kara para aklama ve özel yolsuzluk operasyonlarını etkiliyor" demişti.

O dönem bu süreçte yapılan baskınlarda ise iki daire, bir tekne, üç lüks araba ve 7 milyon Euro ele geçirildiği kaydedilmişti. Söz konusu gelişmeler, BBC, Reuters gibi Avrupa'nın köklü medya kuruluşlarında haber olmuştu.