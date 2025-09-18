Arda Güler, Ancelotti döneminde alamadığı süreyi Xabi Alonso ile birlikte bulmaya başladı ve takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Avrupa'da da gözleri üzerine çeken milli futbolcu için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Premier Lig'den Arda Güler'e çok ciddi bir teklif var.

Bu ilgi o kadar ciddi ki bir Premier Lig ekibi, Real Madrid'e Arda Güler için 150 milyon euroya kadar çıkan bir teklifte bulundu. Xabi Alonso'nun planları içinde önemli bir yere sahip olan Arda Güler, Florentino Perez için de aynı anlamı taşıyor.

Perez'in gelecekte çok büyük bir yıldız olacağını düşündüğü Arda Güler'i şartlar ne olursa olsun satmayı düşünmediği ifade edildi. Eflatun-beyazlıların başkanı Perez, teklife hiç tereddüt etmeden 'hayır' derken masaya konulan rakam ne olursa olsun müzakere olmayacağını belirtti.