İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3204
  • EURO
    49,0205
  • ALTIN
    4870.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler için servet döktüler! Real Madrid hemen cevap verdi
Spor

Arda Güler için servet döktüler! Real Madrid hemen cevap verdi

Real Madrid'de yıldızlaşan Arda Güler'e İngiltere'den rekor bir teklif geldi. İsmi açıklanmayan bir Premier Lig ekibinin, milli futbolcu için 150 milyon euro önerdiği ancak İspanyol kulübünün teklifi reddettiği belirtildi.

Haber Merkezi18 Eylül 2025 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Arda Güler için servet döktüler! Real Madrid hemen cevap verdi
ABONE OL

Arda Güler, Ancelotti döneminde alamadığı süreyi Xabi Alonso ile birlikte bulmaya başladı ve takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Avrupa'da da gözleri üzerine çeken milli futbolcu için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Premier Lig'den Arda Güler'e çok ciddi bir teklif var.

Bu ilgi o kadar ciddi ki bir Premier Lig ekibi, Real Madrid'e Arda Güler için 150 milyon euroya kadar çıkan bir teklifte bulundu. Xabi Alonso'nun planları içinde önemli bir yere sahip olan Arda Güler, Florentino Perez için de aynı anlamı taşıyor.

Perez'in gelecekte çok büyük bir yıldız olacağını düşündüğü Arda Güler'i şartlar ne olursa olsun satmayı düşünmediği ifade edildi. Eflatun-beyazlıların başkanı Perez, teklife hiç tereddüt etmeden 'hayır' derken masaya konulan rakam ne olursa olsun müzakere olmayacağını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.