La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler için flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda Güler için harekete geçti.

Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.

SÜRPRİZ TEKLİF İDDİASI

Haberin devamında Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.