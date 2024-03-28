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Spor

Arda Güler için sürpriz iddia! Dünya devinden teklif

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bayern Münih'in genç yıldız için İspanyol ekibine teklifte bulunacağı belirtildi.

28 Mart 2024 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Arda Güler için sürpriz iddia! Dünya devinden teklif
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La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler için flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda Güler için harekete geçti.

Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.

SÜRPRİZ TEKLİF İDDİASI

Haberin devamında Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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