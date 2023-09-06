Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok dünya devi takımın dikkatini çeken Arda Güler, yaz transfer dönemine damga vurmuştu. Barcelona ile anlaşmasına kesin gözle bakılan genç yıldız son anda Real Madrid ile anlaşmaya vararak herkesi şaşırtmıştı. İspanyol ekibi, sarı lacivertli takıma bu transfer için 20+10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

ERKEN SAKATLIK ŞOKU

Antrenmanlara fırtına gibi başlayan Arda Güler, başta teknik direktör Don Carlo Ancelotti olmak üzere izleyen herkesi büyülemişti. Takımı ile ABD kampına giden 18 yaşındaki yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından tedavi için İspanya'ya geri dönmüştü.

AMELİYAT GEÇİRDİ

Yaşanan şansız sakatlığın üzerine Real Madrid resmi sitesinden yapılan duyuruda, Resmi siteden yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak." denilmişti.

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Arda Güler sosyal medyada hesabından aylar sonra yeni bir paylaşım yaptı. Görüntülerde, Güler'in sahalara güçlü dönebilmek için spor tesisinde çalışmalara başladığı görüldü. Güler'in paylaşımı sosyal medyada hayranlarını sevindirdi.

YEŞİL SAHALARI DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞİYOR

Heyecanla beklenen Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi de netleşmeye başladı. La Liga yönetiminin belirleyeceği maç gününe göre Milli futbolcumuzun bu iki tarihten birinde kadroda olması bekleniyor. Henüz tarih kesinleşmemesine rağmen 24 ya da 25 Eylül'de oynanması beklenen Atletico Madrid maçının Arda Güler'in dönüş maçı olması bekleniyor. Bu maçta sakatlıktan yeni çıkmış olmasına bağlı olarak oynatılma olasılığı düşük olsa da kadroya alınma ihtimali yüksek.

MAÇA ÇIKMADAN TEKLİF GELDİ

Real Madrid'in bu sezon kadrosunda düşündüğü ve başka takıma kiralamak istemediği Arda Güler'e teklifler gelmeye devam ediyor. Sakatlığını büyük oranda atlatan ve sahalara dönmeye hazırlanan Arda'ya son teklif Real Betis'ten geldi.

İLK 11'DE OYNATMA SÖZÜ

Real Madrid'e teklifini ileten Real Betis, İspanyol devine Arda Güler'i oynatma sözü verdi. Tüm karşılaşmalarda garanti olarak 11'de sahaya süreceğini söyleyen Real Betis'e olumsuz cevap verildi.

ANCELOTTI KALMASINI İSTİYOR

Bu sezon hücum bölgesine istenilen transferleri yapamayan Real Madrid, teknik direktörleri Ancelotti'nin talimatıyla Arda Güler'in ayrılmasına izin vermiyor. Rotasyonda Arda'yı kullanmayı düşünen tecrübeli teknik adam ilerleyen günlerde milli oyuncumuzu sahaya sürecek.