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Spor

Arda Güler için yeni bir dönem başlıyor! İşte Real Madrid'de gündem olan o plan

Real Madrid'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Son oynanan Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 5-2'lik skorla mağlup olan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin tercihleri yine eleştirilerin odağı oldu. Yaşananlardan sonra İspanya'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yeni bir yapılanma sürecine giren takımda Arda Güler'in ilk 11'de daha fazla süre alması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam15 Ocak 2025 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Arda Güler için yeni bir dönem başlıyor! İşte Real Madrid'de gündem olan o plan
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Real Madrid'de Ancelotti, eleştiri oklarının hedefinde. Genç oyunculara forma şansı vermemesi nedeniyle sıklıkla eleştirilen İtalyan çalıştırıcı, son oynanan Barca maçından sonra topa tutuldu. Başkent ekibine yakın kaynaklar, kadroda değişiklik yapılacağının sinyalini verirken, Arda Güler de bu değişiklikten nasibini alacak gibi görünüyor.

ARDA GÜLER İÇİN FIRSAT

Kulübe yakın bir basın-yayın kuruluşunda çıkan haberde; Arda Güler'in artık ilk 11'de daha fazla süre alacağı aktarıldı. Farklı bir rol verilecek olan milli futbolcunun, Ancelotti tarafından "titularisimo", yani takımın değişmez oyuncularından biri yapılması hedefleniyor.

Haberin detaylarında Carlo'nun, Arda Güler'i doğru zamanda ve doğru şekilde takıma entegre etmeyi planladığı belirtildi. Arda'nın takımdan ayrılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği de aktarılırken, Madrid'in onu uzun vadeli bir proje olarak gördüğü kaydedildi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 21 resmi müsabakada boy gösterdi. Genç oyuncu takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken 766 dakika sahada kaldı.

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