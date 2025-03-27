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Spor

Arda Güler için yeni iddia! İşte Real Madrid'in sürpriz transfer planı

İspanyol devi Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan milli futbolcu Arda Güler için yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Real Madrid'in gelecek sezon Carlo Ancelotti ile yola devam etmesi halinde Arda Güler'İn takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Real Madrid, Arda'nın gelecekte kulübe dönüşünü garanti altına alacağı bir transferi onaylayabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Mart 2025 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Arda Güler için yeni iddia! İşte Real Madrid'in sürpriz transfer planı
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Real Madrid'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için ayrılık iddiaları çıkmaya devam ediyor.

İspanyol basınından Todo Fichajes'in haberine göre; Arda'nın Real'den geçici olarak ayrılması söz konusu olabilir.

Türk futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'den forma almakta zorlansa da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulübüne olan bağlılığını dile getirmiş ve "Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağımdan eminim." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak haber detayında, Arda Güler'in Ancelotti ile olan ilişkisinin karmaşıklığına vurgu yapılarak, İtalyan teknik direktörün görevde kalması halinde genç oyuncunun kulüpten ayrılabileceği ileri sürüldü.

TAMAMEN KAYBETMEK İSTEMİYOR

Real Madrid'in 20 yaşındaki futbolcuyu kaybetmek istemediği ve Arda'nın gelecekte kulübe dönüşünü garanti altına alacağı bir transfer projesine sıcak baktığı ifade edildi.

Bu nedenle Arda Güler'in takımdan ayrılmasına karar verilse bile geri satın alma opsiyonlu bir transfer en olası seçenek olarak görülüyor.

PEŞİNDE OLAN TAKIMLAR

Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de aralarında bulunduğu birçok takım oyuncuya ilgi gösterirken, Como'ya geçtiğimiz yaz satılan Nico Paz'ın Real Madrid'e dönmesini sağlayacak bir takasın gündeme gelebileceği de iddia edildi.

Haberde Arda Güler için diğer seçeneklerin ise Getafe, Bayern Münih ve Real Sociedad olduğu belirtildi.

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