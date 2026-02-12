İSTANBUL 13°C / 10°C
Spor

Arda Güler iddialara cevap verdi: Real Madrid'e uzun yıllar hizmet etmek istiyorum

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, son dönemde İspanyol ekibinde mobbinge maruz kaldığı yönündeki iddialara cevap verdi. Genç yıldız, böyle bir durumun olmadığını ve uzun yıllar takımına hizmet etmek istediğini ifade etti.

12 Şubat 2026 Perşembe 19:08
Arda Güler iddialara cevap verdi: Real Madrid'e uzun yıllar hizmet etmek istiyorum
İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Arda Güler, son günlerde hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

İşte Arda Güler'in açıklaması;

"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."

