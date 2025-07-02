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Spor

Arda Güler ile Jude Bellingham'ın tartışması gündem oldu! Herkes bu görüntüleri konuşuyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında Juventus'u 1-0 mağlup eden Real Madrid adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler ile İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın saha içindeki tartışması gündem oldu.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Arda Güler ile Jude Bellingham'ın tartışması gündem oldu! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
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Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'u 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkili bir görüntü çizen Arda Güler'in Jude Bellingham'la tartışması ise gündem oldu.

Real Madrid'de iyi dost oldukları bilinen Arda Güler ile Jude Bellingham, Juventus maçında saha içinde oldukça alevli bir tartışma yaşadı.

Bellingham'ın Arda Güler'e ısrarlı tepkisi sonucu milli futbolcu da adeta çileden çıkarak cevap verdi.

Saha içindeki pozisyonu anlatan Arda Güler, ellerini iki yana sallayıp Bellingham'a tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma sosyal medyada viral olurken, Türk futbolseverlerden Arda Güler'e destek paylaşımları yapıldığı görüldü.

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