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Spor

Arda Güler ile Vincenzo Montella arasında ilginç görüntü

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı öncesinde yaptığı antrenmanda, Arda Güler ile Teknik Direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

23 Haziran 2024 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Arda Güler ile Vincenzo Montella arasında ilginç görüntü
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A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti.

Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp başka bir oyuncuya verdiği görüldü.

Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti.

Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.

A Milli Takımız, Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

  • Arda Güler
  • Montella
  • Türkiye A Milli Takım

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