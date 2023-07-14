Dünya devi Real Madrid'e transfer olduktan sonra sezon başı antrenmanlarına başlayan Arda Güler, yeni takımına adapte olmaya başladı.

Brahim Diaz ve Bellingham gibi yıldızlarla kısa zamanda iyi iletişim kuran ve antrenmanda attığı şık gollerle yankı uyandıran Arda, Real Madrid'in dijital platformu RM Play'e de özel bir röportaj verdi.

18 yaşındaki yıldızın Real Madrid'deki ilk röportajında kullandığı sözler şu şekilde:

'KUPALARI GÖRÜNCE İNANILMAZ HİSSETTİM'

"Burada çok iyi karşılandım, herkese teşekkür ederim. Transferim çok konuşuldu ama Real Madrid eğer sizi çağırıyorsa zaten konu kapanmıştır. Real Madrid'in efsaneleri arasına girmek istiyorum. Buraya ilk geldiğimde Şampiyonlar Ligi kupalarını gördüm, inanılmaz hissettiriyor."

'DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜ'

"Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Burada çok iyi oyuncular var. Çok iyi bir teknik direktör var. Hocamızla ilk günden itibaren iyi bir diyalog kurdum. Kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum. Yeteneklerimi sergilemek istiyorum."

MESUT ÖZİL DETAYINI AÇIKLADI

"Vinicius Junior ya da Rodrygo da buraya ilk geldiklerinde 18 yaşındalardı. Şimdi ama nasıl bir gelişim gösterdiler. Ben de 18 yaşında geldim. Zidane, Guti ve Mesut Özil benim idollerim. Mesut Özil ile Fenerbahçe'de aynı takımda oynama şansı bulmuştum."

'KISA SÜREDE ADAPTE OLDUM'

"Kısa sürede adapte oldum diyebilirim. Kendimi bir Madridista olarak görüyorum. Hala Madrid"