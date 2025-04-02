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Spor

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! ''Dünyanın en iyi sol ayağı''

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Sociedad karşısında Real Madrid'e turu getiren golün asistini yapan milli yıldız Arda Güler İspanya'da gündem oldu. Genç yıldız Arda Güler hem İspanyol basınından hem de takım arkadaşı Antonio Rüdiger'den övgüleri topladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Arda Güler İspanya'da gündem oldu! ''Dünyanın en iyi sol ayağı''
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Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Sociedad'ı ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan Madrid ekibi, 90 dakikayı 4-3 yenik tamamlayınca müsabaka uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde oyuna giren Ara Güler'in 115. dakikada kullandığı kornerde, Rüdiger kafayla topu ağlara gönderdi ve 4-4 biten karşılaşmada Real Madrid finale yükselen taraf oldu.

Finali getiren golün asistini yapan Arda, maçın ardından hakem İspanyol basınından hem de takım arkadaşı Antonio Rüdiger'den övgüleri topladı.

"MUHTEŞEM BİTİRİCİLİK"

Marca'da "Arda'nın sihirli dokunuşu ve muhteşem bitiriciliği." başlığıyla verilen haberde "Arda Güler'in ustalıkla yaptığı orta, Rüdiger'in altı pas alanına girmesini, havada herkesi geçerek Beyazlılar'a 4-4'lük skoru getirmesini sağladı." yorumu yapıldı.

Real Madrid'e final biletini getiren golü atan Antonio Rüdiger ise yaptığı asistten dolayı Arda Güler'e teşekkür etti.

RÜDİGER: DÜNYANIN EN İYİ SOL AYAĞI

Defensa Central'de yer alan habere göre; Rüdiger, Arda için "Dünyanın en iyi sol ayağı, harika pas, kardeşim..." dedi.

Haberde iki futbolcudan da övgüyle bahsedilerek "İkisi de Real Sociedad karşısında alınan sonuçta önemli rol oynadı. Arda ve Rüdiger zor anlarda sahaya çıktılar ve maçın kaderini belirlediler." yorumu yapıldı.

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