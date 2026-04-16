Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Bayern Münih'e attığı iki harika golün ardından İspanyol basınında manşet oldu. İşte Arda Güler için yapılan yorumlar...

"İNANILMAZ ATTI!"

SPORT: "Sadece 35 saniye sonra, Neuer'den beklenmedik bir hediye aldı ve bunu inanılmaz bir kolaylıkla değerlendirdi. Hakemin hiç olmayan bir faulü gördüğü için verilmemesi gereken muhteşem bir serbest vuruş golü attı."

"DÜNYA ÇAPINDA YILDIZ!"

MARCA: "Asla unutamayacağı bir gece, Real Madrid oyuncusu ve küresel bir yıldız olarak taçlandırıldığı gece. Allianz Arena'da, her oyuncudan en iyisini talep eden bir maçta, Arda Güler iki muhteşem gol attı ve çok daha fazlasını yaptı. İlki, sadece 34 saniye sonra, 35 metre uzaklıktan Neuer'in hatasını değerlendirerek geldi. İkincisi, üst köşeye giden bir serbest vuruştu."

"ÜST DÜZEY BİR YILDIZ!"

AS: "Şüphesiz ki bu onun en büyük gecesiydi. İlk gol açıkça bir hediye gibiydi ve bu tür bir bitiriş üst düzey bir oyuncudan beklenir; her zaman atılması gereken bir gol. Peki ya ikinci golü? Kritik bir anda canlandırıcı görevi gören muhteşem bir serbest vuruş."

"YETENEĞİ VE KALİTESİ..."

AS: "Kişiliğini ortaya koydu, oyuncuların performansının genellikle düşük olduğu bir gecede devleşti. Topu istemekten, hücumu yönetmekten çekinmedi. En büyük zorluğu istikrarlı bir performans sergilemek olacak. Ancak yeteneği ve kalitesi fazlasıyla ortada."

"BAYERN MÜNİH'E HARİKA GOLLER..."

MUNDO DEPORTIVO: "Türk oyuncu Münih'te iki harika gol attı. İlk gol sadece 34 saniye sonra geldi, ikincisi ise serbest vuruştan. Maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kartla oyundan atıldı."