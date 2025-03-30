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Spor

Arda Güler, İspanyolları kendisine hayran bıraktı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, dün oynanan LaLiga karşılaşmasında maça ilk 11'de başladı. Genç yıldız, performansıyla İspanyolları da hayran bıraktı.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 14:18 - Güncelleme:
Arda Güler, İspanyolları kendisine hayran bıraktı
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A Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid'in Leganes ile oynadığı maçta karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı.

Marca'nın haberine göre, Arda'nın performansı yalnızca Ancelotti'ye göre değil, istatistiki olarak da iyiydi.

Arda, Leganes karşısında 62 dakika sahada kaldı ve yüzde 93 oranında pas isabet oranı yakaladı.

ASİST BEKLENTİSİ İSTATİSTİĞİ

Milli futbolcu, 0.96'lık bir asist beklentisi (xA) değeri elde etti ve bu, son üç yılda 70 dakikadan az süre oynayan Real Madrid oyuncuları arasındaki en büyük değer.

Arda Güler, maç boyunca 61 kez topa müdahale etti ve bu da dakikada neredeyse bir müdahale anlamına geliyor. Ancelotti, Güler'in oyununu değerlendirirken, onun top kontrolü ve oyun görüşünün yanı sıra, takımın hücumuna sağladığı katkıyı da vurguladı. Genç oyuncu, bu performansıyla Madrid'de önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

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