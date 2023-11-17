Arda Güler, İstanbul'a dönüyor!

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklarla boğuşuyor.

Gittiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan genç yıldız, İspanyol devinin ligde 13. haftayı devirmesinin ardından henüz forma giyemedi.

Yılbaşından sonra sahalara dönmesi beklenen yıldız futbolcu, tedavisini sürdürmek için İstanbul'a dönüyor.

Milli yıldız, muhabirin "Tedavi sürecin nasıl gidiyor?" sorusuna, "İyi iyi." cevabını verdi.

Öte yandan Real Madrid'in tecrübeli savunmacısı Dani Carvajal, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, "Arda Güler'i cesaretlendirmek için onunla konuştum. Sakin olmasını, bunun bir süreç olduğunu, bazen vücudun uyum sağlaması gerektiğini ve daha güçlü geri dönmek için elinden gelen her şeyi yapmasını söyledim. Ona şunu söyledim; Yalnız değilsin, bunları yaşayan tek kişi de sen değilsin." ifadelerini kullandı.