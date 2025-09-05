İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2552
  • EURO
    48,1324
  • ALTIN
    4702.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler: İstediğimiz 3 puanı aldık
Spor

Arda Güler: İstediğimiz 3 puanı aldık

Milli yıldızımız Arda Güler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçımızda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi5 Eylül 2025 Cuma 00:12 - Güncelleme:
Arda Güler: İstediğimiz 3 puanı aldık
ABONE OL

Milli yıldızımız Arda Güler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçımızda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz.

Kağıt üzerinde zor görünen bir maç ama İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah."

  • Arda Güler
  • Dünya Kupası
  • Avrupa Elemeleri

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.