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Spor

Arda Güler kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'da Arda Güler, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 16:19 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler, bağırsak enfeksiyonu şikayeti nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maç için çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılarda Arda Güler'in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi.

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Tetkikler ve değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu)" tanısı konulan Arda'nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Önerilen tedavi çerçevesinde, Arda için üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlandığı kaydedildi.

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