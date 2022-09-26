Arda Güler kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler, bağırsak enfeksiyonu şikayeti nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Tayyip Talha'dan "Uçak biletini Fenerbahçe aldı" iddialarına cevap Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maç için çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılarda Arda Güler'in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi. Volkan Demirel: Hatay'da kilo alacağım diye korkuyorum Tetkikler ve değerlendirme sonucundatanısı konulan Arda'nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Önerilen tedavi çerçevesinde, Arda için üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlandığı kaydedildi.