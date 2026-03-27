27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
  • Arda Güler kalitesini gösterdi! Dünya Kupası yolunda yıldızlaştı
Spor

Arda Güler kalitesini gösterdi! Dünya Kupası yolunda yıldızlaştı

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya galibiyetinde Arda Güler ön plana çıktı. Ferdi Kadıoğlu'nun golünde yaptığı asistle alkış alan genç oyuncu, Dünya Kupası elemelerinde toplam 6 maçta 1 gol ve 4 asistle 5 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çekti.

BEYZA NUR YILMAZ27 Mart 2026 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Arda Güler kalitesini gösterdi! Dünya Kupası yolunda yıldızlaştı
2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı eleyerek play-off finaline kalan Türkiye müthiş bir sevinç yaşadı. Zafere giden yolda Arda Güler ayakta alkışlandı. 53'te Ferdi Kadıoğlu'nun golünde muhteşem bir asist yapan Arda beğeni topladı. Klasını konuşturan 21 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının ve tribünlerin takdirini kazandı. Arda Güler, Dünya Kupası elemelerinde grup aşaması ve play-off etabında skor katkısı vermeyi sürdürdü.

5 GOLE DİREKT KATKI

Arda Güler, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 5 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı. Play-off yarı finalinde Romanya önünde enfes bir asist yapan Arda Güler, toplamda 6 maçta 1 gol, 4 asistle 5 gole doğrudan katkı verdi. Arda, Dünya Kupası yolunda sadece İspanya deplasmanında kadroda yoktu. Yıldız isim, Gürcistan'da 1, Bulgaristan karşısında 2 ve dün akşam Romanya önünde 1 asist yaptı. Genç orta saha tek golünü Bulgaristan'a attı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Zafer golünün asistini yapan Arda Güler, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk" dedi.

KALECİ RADU'YA TAKILDI

Arda Güler, maç esnasında gole de çok yaklaştı. 72'de ceza sahası içinde enfes bir şut çıkaran Arda, Romanya kalecisi Radu'ya takıldı. Rumen file bekçisi sert şutu kornere çeldi. 21 yaşındaki yıldız maç boyunca 4 şut çekti.

