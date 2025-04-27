İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2025 Pazar / 29 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler, Kral Kupası'nın ardından İspanya'da gündem oldu! ''Real Madrid'i sırtında taşıdı''
Spor

Arda Güler, Kral Kupası'nın ardından İspanya'da gündem oldu! ''Real Madrid'i sırtında taşıdı''

İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Moral süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlanan maçta Barcelona, ikinci uzatmada bulduğu golle şampiyonluğa ulaştı. İlk kez El Clasico'ya çıkan Arda Güler Real Madrid'in ikinci golünde asisti yapan isim oldu. Maçın ardından milli yıldız Arda Güler İspanya'da gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Nisan 2025 Pazar 10:45 - Güncelleme:
Arda Güler, Kral Kupası'nın ardından İspanya'da gündem oldu! ''Real Madrid'i sırtında taşıdı''
ABONE OL

Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği İspanya Kral Kupası finalinde şampiyon uzatmalarda belli oldu. Normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlanan maçta Barcelona, ikinci uzatmada bulduğu golle şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid'de Arda Güler maça yedekler arasında başlarken milli futbolcu 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu.

Arda, Real Madrid'in ikinci golünde asisti yaparken bu sezonki gol katkısını 12'ye yükseltti. Genç futbolcu bu sezon görev yaptığı 37 maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını Arda Güler'in performansını değerlendirirken 20 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsedildi.

Marca'da yer alan haberde Arda Güler için, "Kupa finalinde sadece iyi bir futbolcu olmadığını gösterdi. Karakterli bir oyun oynadı ve Real Madrid'i sırtında taşıdı. Arda, Modric'le oynamaya başladı ve imkansız gibi görünen şeyi başardılar, Barcelona'nın elinden topu aldılar. Tchouameni'nin golünde kullandığı köşe vuruşu altın değerindeydi." ifadeleri kullanıldı.

Maçla ilgili puanlamada ise Arda'ya 7 puan verilerek şu ifadeler kullanıldı, "Oyuna girdiği andan itibaren takıma ve Modric'e daha çok uyum sağlamaya başladı. Kullandığı köşe vuruşu müthişti. Uzatmalarda biraz aceleci davrandı, top kaybetti, futboldan çok kafasıyla daha hızlıydı. Daha sonra daha dinamik hale gelerek hücumda görev aldı ve çok sayıda güzel pas üretti."

AS'ta ise Arda'yla ilgili, "Ancelotti, her zamankinden çok daha erken bir değişiklik yaptı. İkinci yarının 10. dakikasında oyuna dahil oldu ve oyunun yönü kökten değişti." yorumu yapıldı.

Arda Güler için Mundo Deportivo ise, "Real Madrid'in orta sahası topla kontrol ve kalite sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.