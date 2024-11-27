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Spor

Arda Güler, Liverpool karşısında ilk 11'de

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a konuk olacak olan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başlayacak.

27 Kasım 2024 Çarşamba 21:40 - Güncelleme:
Arda Güler, Liverpool karşısında ilk 11'de
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Milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak.

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış olacak.

İşte Real Madrid'in Liverpool maçı ilk 11'i;

Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Kylian Mbappe.

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