Arda Güler, Liverpool karşısında ilk 11'de

Milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak.
Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış olacak.
İşte Real Madrid'in Liverpool maçı ilk 11'i;
Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Kylian Mbappe.
��✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 27, 2024
�� @LFC#UCL pic.twitter.com/woeKqVYQ9N